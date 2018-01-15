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رياضة

إسرائيل تتنافس على استضافة كأس السوبر الأوربية 2020

15/1/2018

قال الاتحاد الأوربي لكرة اليوم الاثنين إن تسعة مرشحين أبدوا رغبتهم في استضافة مباراة كأس السوبر الأوروبية في 2020 بين بطلي دوري الأبطال والدوري الأوربي.

وأضاف الاتحاد الأوربي أن الملاعب المرشحة لاستضافة الحدث القاري الرفيع هي تيرانا (البانيا) ومينسك (روسيا البيضاء) وهلسنكي (فنلندا) ونيس (فرنسا) وحيفا (إسرائيل) والما آتا (كازاخستان) وكيشيناو (مولودوفا) وبلفاست (ايرلندا الشمالية) وبورتو (البرتغال).

وستختار اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوربي الملعب الذي سيستضيف كأس السوبر في مايو أيار.

وستقام نسخة هذا العام في تالين في استونيا بينما ستستضيف إسطنبول التركية نسخة 2019.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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