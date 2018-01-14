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شاهد: ليفربول يذيق السيتي الهزيمة الأولى بالبريمرليغ في مباراة مثيرة

14/1/2018

حرم فريق ليفربول (الأحد) ضيفه مانشستر سيتي من مواصلة الصحوة والانتصارات وأذاقه الهزيمة الأولى في الموسم الحالي للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريمرليغ).

وتغلب ليفربول على ضيفه مانشستر سيتي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين للمسابقة المحلية.

دخل ليفربول اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة في رحلة بحث عن هدف يربك به المنافس، وهو ما تحقق في الدقيقة التاسعة عن طريق أليكس أوكسليد تشامبرلين.

وتواصلت الإثارة من الجانبين إلى أن جاءت الدقيقة 41 لينجح الألماني ليروي سان من تسجيل التعادل لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

لكن ليفربول دهس منافسه في الشوط الثاني فمع حلول الدقيقة 59 أضاف البرازيلي روبيرتو فيرمينيو الهدف الثاني لليفربول.

وبعدها أحرز السنغالي ساديو ماني الهدف الثالث في الدقيقة 62، قبل أن يسجل المصري محمد صلاح الهدف الرابع في الدقيقة 68.

ولم تتوقف الإثارة عند ذلك حيث نجح مانشستر سيتي في تسجيل الهدف الثاني عن طريق البرتغالي برناندو سيلفا في الدقيقة 84.

ومع حلول الدقيقة 91 نجح الألماني إلكاي جوندوجان في تسجيل الهدف الثالث، وفشلت جميع محاولات السيتي في الدقائق المتبقية من اللقاء في تسجيل التعادل.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد ليفربول إلى 47 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 62 نقطة محافظًا على القمة.

المصدر : وكالات
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