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شاهد: مشاكل ريال مدريد تتفاقم بالهزيمة أمام ضيفه فياريال

13/1/2018

تلقى ريال مدريد حامل لقب دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم الهزيمة الثانية في ثلاث مباريات بعد خسارته 1-صفر أمام ضيفه فياريال ليواصل تعثره في رحلة الدفاع عن اللقب.

وسيطر فريق المدرب زين الدين زيدان على اللعب لكنه تعرض لصدمة في الدقيقة 87 بهدف من بابلو فورنالس الذي تابع كرة مرتدة وسدد من فوق الحارس كيلور نافاس بعد هجمة مرتدة عقب ركلة ركنية لريال.

وطالب ريال بالحصول على ركلة جزاء في الشوط الأول عندما بدا أن ألفارو غونزاليس مدافع فياريال تصدى لتسديدة من جاريث بيل بذراعه.

وتصدى سيرخيو أسينخو حارس فياريال لتسديدة من مدى قريب من كريستيانو رونالدو في نهاية الشوط الأول.

بهذه النتيجة يبقي ريال في المركز الرابع برصيد 32 نقطة متقدما بنقطة واحدة ومركز واحد على فياريال. ويلعب برشلونة مع ريال سوسيداد الأحد.

المصدر : رويترز
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