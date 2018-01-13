شاهد: تشيلسي يتعادل سلبيا بملعبه مع ليستر سيتي

فشل تشيلسي حامل لقب الدوري الإنجليزي في التفوق بملعبه على ليستر سيتي ليتعادل بدون أهداف مهدرا فرصة التقدم على مانشستر يونايتد في الصراع على المركز الثاني خلف المتصدر مانشستر سيتي.

وعانى تشيلسي أمام منافسه الذي توج باللقب قبله مباشرة وصنع ليستر العديد من الفرص في الشوط الأول بفضل الجزائري رياض محرز.

وتحسن أداء تشيلسي، الذي تعادل مرتين بدون أهداف في مسابقتي الكأس قبل العودة للدوري، بعدما أخرج المدرب أنطونيو كونتي الثنائي إيدن هازارد وسيسك فابريغاس وأشرك بيدرو وويليان في الدقيقة 58.

وصمد ليستر أمام تشيلسي بعد حصول المدافع بن تشيلويل على إنذارين في غضون خمس دقائق خلال الشوط الثاني ليكمل المباراة بعشرة لاعبين.

بهذه النتيجة تساوى تشيلسي مع مانشستر يونايتد برصيد 47 نقطة، ويبتعد كلاهما عن مانشستر سيتي المتصدر بفارق 15 نقطة.

وسيلعب يونايتد مع ستوك سيتي الاثنين.