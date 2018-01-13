سلطات مطار القاهرة تلغي سفر والدة محمد أبو تريكة

ألغت سلطات مطار القاهرة الدولي سفر والدة لاعب الكرة المصري المعتزل محمد أبو تريكة، لسوء حالتها الصحية، وفق مصدر أمني بالمطار.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر أمني أن قائد الطائرة الأردنية المتجهة إلى عمان رفض اصطحابها على متن الطائرة بدعوى سوء حالتها الصحية.

وأضاف أن "والدة أبو تريكة؛ فاطمة حسين، 73 عاما، فوجئت بعد إنهاء إجراءات سفرها على الطائرة الأردنية المتجهة إلى عمان، في طريقها إلى (العاصمة القطرية) الدوحة، لاستكمال علاجها في قطر، بإلغاء سفرها لسوء حالتها الصحية".

وبحسب المصدر ذاته، طالب قائد الرحلة سلطات الأمن بالمطار "بإنزال الراكبة وإلغاء سفرها وتسليمها لأسرتها"، وهو ما تم بالفعل.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر في المطار إن والدة أبو تريكة تعاني من كسر في الحوض وتتحرك على كرسي متحرك.

وأعلنت السلطات المصرية في يناير/ كانون الثاني 2017 إدراج أبو تريكة، 38 عاما، على "قائمة الإرهاب" لكونه أحد المتحفظ على أموالهم بدعوى "دعمه لجماعة الإخوان المسلمين."

وتوفي والد محمد أبو تريكة، نجم الأهلي والكرة المصرية السابق، في فبراير/شباط 2017، في مسقط رأسه بمدينة ناهيا التابعة لمحافظة الجيزة غرب القاهرة، ولم يستطع أبو تريكة العودة إلى مصر للمشاركة في جنازة والده.