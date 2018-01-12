ملاعب كرة القدم تفتح أبوابها أمام النساء للمرة الأولى في السعودية

تدخل النساء ملعبا لكرة القدم للمرة الأولى في جدة في حدث تاريخي بالمملكة المحافظة بعد السماح للنساء بتشجيع فريقهن المفضل من داخل الملعب.

وتأتي هذه الخطوة الاستثنائية في وقت تشهد فيه السعودية سلسلة من التغيرات الاجتماعية المتسارعة من بينها السماح للمرأة بقيادة السيارة اعتبارا من الصيف يونيو/حزيران المقبل وإعادة فتح دور السينما.

وتبدأ المباراة بين فريقي الأهلي والباطن ضمن مباريات الدوري السعودي عند الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (الخامسة مساء بتوقيت غرينتش)، لكن الحماسة للمباراة سبقت صفارة البداية بأشواط في الشارع وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تصدر هاشتاج #الشعب_يرحب_دخول_النساء_للملاعب قمة الهاشتاجات الأكثر تداولا في المملكة.

وقالت لمياء خالد ناصر (32 عاما) المقيمة في جدة لوكالة فرانس برس "مع هذا الحدث، يتأكد لنا أننا نمضي بالفعل نحو مستقبل مزدهر. أشعر بفخر كبير لأنني شاهدة على هذا التغيير".

بدورها، رأت رويدة علي قاسم (50 عاما) أن يوم المباراة "يوم تاريخي في المملكة يستكمل التغييرات الجذرية الأخيرة"، مضيفة "أنا فخورة وسعيدة جدا بهذا التطور وبمواكبة الإجراءات الحضارية التي تنتهجها أغلب الدول. أتمنى أن يدوم هذا العز".

في 30 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت السلطات السعودية رفع الحظر عن دخول النساء إلى ملاعب رياضية والسماح لهن بحضور فعاليات في ثلاثة ملاعب اعتبارا من مطلع عام 2018.

وأكدت وزارة الإعلام السعودية الأسبوع الماضي أن السلطات حددت ثلاث مباريات ضمن دوري المحترفين في ثلاثة ملاعب يمكن للنساء متابعتها من المدرجات هذا الشهر، بحسب بيان.

وقالت نورة بخرجي: "كنت دائما أشاهد المباريات من على شاشة التلفزيون، بينما يذهب أشقائي إلى الملعب. شعرت بالحسرة كلما ذهبوا وعادوا ليخبروني عن متعة مشاهدة المباريات من على المدرجات".

وأضافت "سألت نفسي مرارا: لماذا لا أستطيع الذهاب؟ اليوم، تغير هذا الأمر. إنه يوم للمتعة والفرح".

وقبل ساعات من المباراة، شجعت فرقا في الدوري السعودي النساء على الذهاب إلى المباريات في تغريدات على حساباتهم في تويتر، وأعلنت بعض الفرق عن ملابس وعباءات خاصة بالمشجعات تحمل ألوان الفريق.

كما أعلنت الخطوط الجوية السعودية عن سحب على تذاكر مجانية لخمس عائلات ترغب في السفر من مدن أو دول أخرى لتشاهد مباراة مساء الجمعة من على المدرجات في مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وتمنع السعودية الاختلاط بين النساء والرجال في الأماكن العامة. وسمح للنساء بدخول ملعب لكرة القدم في الرياض في سبتمبر/ أيلول الماضي للمرة الأولى حيث حضرن احتفالا لمناسبة العيد الوطني.

وسبق وأن أعلن ملعب "الجوهرة المشعة" الذي يستضيف مباراة اليوم أنه جهز أماكن خاصة بالنساء والعائلات.

وتفرض السعودية بعض القيود الأكثر قسوة على النساء في العالم. لكن الحكومة تعمل على تخفيفها ضمن خطة "رؤية 2030" في محاولة لإدخال النساء إلى سوق العمل ولتحسين صورة المملكة في الخارج مع سعيها إلى جذب الاستثمارات للتعويض عن تراجع أسعار النفط.