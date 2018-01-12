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شاهد: لاعبة تنس ترقص بعد هطول الأمطار على الملعب

12/1/2018

أوقفت الأمطار مباراة نهائي السيدات في بطولة كويونغ للتنس في أستراليا، فما كان من اللاعبة الألمانية اندريا بيتكوفيتش سوى الرقص تحت المطر.

وقامت بيتكوفيتش، المعروفة بخفة ظلها، بالرقص على وقع تصفيق الجمهور. قبل أن ينضم حكم المباراة إلى بيتكوفيتش في وصلتها الراقصة.

وكانت بيتكوفيتش، المصنفة 99 على مستوى العالم، متأخرة أمام السويسرية بيلندا بينيتش، المصنفة 98، بثلاثة أشواط عندما بدأت الأمطار وتوقفت المباراة.

وانتهت المباراة بفوز بينيتش بمجموعتين مقابل مجموعة لبيتكوفيتش بواقع 6-3 و4-6 و10-4 لتفوز السويسرية بالنهائي ولقب البطولة.

المصدر : أسوشيتد برس
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