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برشلونة يضم مدافعا من بالميراس البرازيلي مقابل 14 مليون دولار

برشلونة يضم يري مدافع بالميراس البرازيلي مقابل 14 مليون دولار
برشلونة يضم يري مدافع بالميراس البرازيلي مقابل 14 مليون دولار
11/1/2018

أعلن برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم إنه ضم يري مينا قلب دفاع بالميراس البرازيلي لمدة خمسة أعوام ونصف مقابل 11.8 مليون يورو (14 مليون دولار).

وشارك اللاعب الدولي الكولومبي مع بالميراس في 33 مباراة في آخر موسمين وساعده في إحراز لقب الدوري المحلي في 2016 كما فاز أيضا بكأس  سودامريكانا مع فريقه الكولومبي السابق سانتا في.

ويتوقع أن يعزز اللاعب البالغ من العمر 23 عاما دفاع برشلونة مع حديث وسائل إعلام إسبانية عن قرب مغادرة خافيير ماسكيرانو إلى هيبي الصيني.

ويتضمن العقد شرطا جزائيا بقيمة 100 مليون يورو.

المصدر : رويترز
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