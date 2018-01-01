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رياضة|مصر

شاهد: مصريون يقهرون إعاقتهم ويلعبون كرة القدم بساق واحدة

1/1/2018

بعد مرور أكثر من 20 عاما على فقده ساقه في حادث سير يشعر شاب مصري يدعى محمود عبد العظيم باقترابه من تحقيق حلمه بأن يصبح لاعب كرة قدم.

وأصبح عبد العظيم (28 عاما)، الذي ذاع صيته بعد نشر صورة له وهو يقفز على عكازه في الهواء بملعب لكرة القدم احتفالا بصعود مصر لنهائيات كأس العالم لكرة القدم، قائدا لأول فريق كرة قدم في مصر لشبان بساق واحدة.

ويجتمع 25 لاعبا، من مختلف أنحاء البلاد، مرتين كل أسبوع للتدريب في ملعب للكرة بالقاهرة على أمل أن يشكلوا أول فريق محترف لكرة القدم من ذوي الساق الواحدة في مصر.

وقال محمود عبد العظيم "بدأت أجمع في الناس. كلمني كابتن يسري كان عايز يدربني فري ستيل فوتبل (لاعب كرة قدم حرة) مدرب الفريق، قلت له: طب كابتن أنا عندي حلم ثاني إن أنا أبقى لعيب كرة قدم حقيقي مش مجرد لاعب فري ستيل فوتبل بيعمل حركة بالكرة وخلاص يعني".

وعلى الرغم من أنهم يشكون من عدم السماح لهم، إلا نادرا، بالتدريب في ملاعب كرة القدم فإن لاعبي الفريق يسعون لنشر اللعبة في أوساط ذوي الاحتياجات الخاصة بالبلاد.

ويرغب اللاعبون في تشكيل اتحاد محلي يكون بوسعه تنظيم دوري محلي لكرة القدم لذوي الاحتياجات الخاصة.

وعلى الرغم من تفاؤلهم فإن لاعبي الفريق يواجهون تحديات مالية يومية ونقصا في العكاكيز التي لها مواصفات خاصة للعب بها بالإضافة إلى المصاعب التي تواجههم في توفير ملعب كرة القدم للتدريب عليه بشكل منتظم.

وتختلف قواعد لعبة كرة القدم بالنسبة لذوي الساق الواحدة عنها بالنسبة لقواعد اتحاد كرة القدم حيث يكون عدد اللاعبين في كل فريق من ذوي الساق الواحدة سبعة لاعبين كما يشترط أن يكون حارس المرمى بيد واحدة. ولا يُسمح بأن تمس العكاكيز الكرة كما أنه ليس هناك تسلل أو تحديد للاعبين الذين يتم استبدالهم.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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