شاهد: ليفربول يحقق فوزا صعبا على بيرنلي بهدفين

أحرز فريق ليفربول، اليوم الإثنين، فوزا مهما على مضيفه بيرنلي في الوقت القاتل وتغلب عليه بهدفين لهدف ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريمرليغ).

لم يتمكن لاعبو الفريقين من استغلال الفرص التي سنحت لهم طوال شوط المباراة الأول وترجمتها إلى أهداف لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث بحث لاعبو الفريقين عن فرصة تسجيل هدف إلى أن جاءت الدقيقة 61 ليتمكن ليفربول من تسجيل هدف التقدم عن طريق السنغالي ساديو ماني.

ومع حلول الدقيقة 88 أدرك بيرنلي التعادل عن طريق الآيسلندي يوهان بيرغ جودموندسون.

وبعد أن كانت المباراة في طريقها للتعادل، خطف ليفربول الفوز في الدقيقة 93 عن طريق الإستوني راجنار كلافان.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد ليفربول إلى 44 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد بيرنلي عند 34 نقطة في المركز السابع، حيث يتصدر مانشستر سيتي الترتيب برصيد 59 نقطة.