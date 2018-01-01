حكم كرة قدم يلقى مصرعه بعد اعتداء لاعب عليه

أعلن الاتحاد المكسيكي لكرة القدم أن حكما بدوري الهواة لقي مصرعه أمس الأحد في ولاية فيراكروز المكسيكية إثر تلقيه ضربة من أحد اللاعبين.

وكشفت صحيفة "الكولور بوليتيكو" المكسيكية أن اللاعب اعتدى على الحكم بعد أن قام الأخير بطرده.

وحدثت واقعة الاعتداء المذكورة بمدينة جالابا التي تبعد 290 كيلومتر شرقي العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي قبل أسبوع، بيد أن الحكم لفظ أنفاسه الأخيرة أمس داخل أحد المستشفيات بعد أن قضى الفترة الماضية تحت تأثير الغيبوبة بسبب معاناته من إصابة في الدماغ.

وقال الاتحاد المكسيكي لكرة القدم في بيان له: "اللقاء الذي شهد الاعتداء على الحكم لم يكن من ضمن المباريات التي تتبع مؤسستنا".

وأضاف "إلا إننا ندين بشدة أي نوع من العنف داخل وخارج الملعب خلال ممارسة هذه الرياضة".

وشهدت الملاعب المكسيكية حادثا مماثلا في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2016، عندما توفي توفي الحكم فكتور تريخو بعد أن تعرض للكمة قوية من اللاعب روبين ريفيرا فاسكيز في مباراة هواة لكرة القدم وسط المكسيك.