سان جيرمان يدك شباك ميتز بخماسية ومبابي يسجل

حقق فريق باريس سان جيرمان، مساء الجمعة، انتصاره الخامس على التوالي في الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتغلب باريس سان جيرمان على مضيفه ميتز بخمسة أهداف مقابل هدف في الجولة الخامسة للمسابقة.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد باريس سان جيرمان إلى 15 نقطة في الصدارة، بينما تلقى ميتز الهزيمة الخامسة ليحتل المركز العشرين والأخير بلا رصيد من النقاط.

جاءت بداية المباراة سريعة من جانب لاعبي الفريقين حيث تبادلا الهجمات في رحلة بحث عن هدف يربك به أي منهما حسابات الآخر.

ومع حلول الدقيقة 31 تمكن الأورغوياني أدينسون كافاني من تسجيل هدف التقدم لسان جيرمان، وبعدها بست دقائق أدرك ميتز التعادل عن طريق إيمانويل ريفيري لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، وشهدت الدقيقة 56 طرد الكاميروني بينوا أسو إكوتو لحصوله على الإنذار الثاني، ليلعب ميتز الدقائق المتبقية من اللقاء بعشرة لاعبين.

واستغل سان جيرمان النقص العددي في صفوف المنافس وتمكن كيليان مبابي من كتابة شهادة ميلاده بتسجيله لأول أهدافه مع سان جيرمان في أول مشاركة له مع الفريق ليمنح فريق العاصمة باريس التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 59.

وجاءت الدقيقة 69 ليتمكن البرازيلي نيمار دا سيلفا من إضافة الهدف الثالث، ثم أضاف كافاني الهدف الثاني له في اللقاء والرابع لفريقه في الدقيقة 75.

واختتم البرازيلي لوكاس مورا مهرجان الأهداف في الدقيقة 87، ليخرج سان جيرمان فائزًا بالنقاط الثلاثة.