الفيفا يحقق في "إشارة بذيئة" للاعب إنجلترا أمام سلوفاكيا

قال متحدث باسم الاتحاد الدولي لكرة القدم الجمعة إن الفيفا بدأ تحقيقا بحق لاعب وسط منتخب إنجلترا ديلي آلي بعد أن صدرت منه إشارة بذيئة خلال مباراة في تصفيات كأس العالم أمام سلوفاكيا.

وبعد التحقيق في الأمر سيتم إحالة القضية إلى اللجنة التأديبية للفيفا.

وظهر لاعب وسط توتنهام هوتسبير على كاميرات التلفزيون يوم الاثنين الماضي وهو يشير بإصبعه الأوسط باتجاه الحكم الفرنسي كليمو توربين الذي أشار باستمرار اللعب عقب تدخل قوي من مدافع سلوفاكيا مارتن سكرتل.

وانتهت المباراة بفوز المنتخب الإنجليزي 2-1 ضمن المجموعة السادسة في استاد ويمبلي اللندني الشهير.

وقال جاريث ساوثجيت مدرب انجلترا إن آلي (21 عاما) أبلغه أن الإشارة كانت موجهة لزميله السابق في توتنهام كايل ووكر على سبيل المزاح.

وأضاف مدرب إنجلترا الذي أشاد بأداء آلي خلال المباراة: "ديلي قام بهذه الإشارة باتجاه كايل. لا أدري أين كان موقعه في الملعب. الاثنان لديهما طريقة غريبة في التواصل.. لكن هذا ما قاله اللاعبان".

وبعد المباراة شرح آلي تصرفاته عبر حسابه على تويتر.

وكتب "من أجل التوضيح.. الإشارة الليلة كانت مزاحا بيني وبين صديقي كايل ووكر. أعتذر عن أي إساءة تسببت فيها".