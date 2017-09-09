الأندية التركية تستقطب نجوم كرة القدم العالمية

استقطبت الأندية التركية خلال فترة الانتقالات الصيفية، العديد من نجوم كرة القدم العالميين، بما يجعل الموسم الحالي للدوري المحلي ، محط أنظار الجماهير بعد إبرام تلك الصفقات.

وكانت أبرز الصفقات تعاقد نادي بشيكتاش مع الإسباني ألفارو نيجريدو القادم من فالنسيا الإسباني، والبرتغالي بيبي القادم من ريال مدريد، ليكونا من الأوراق الرابحة في صفوف الفريق.

بشيكتاش تعاقد أيضا مع الهولندي جيرمين لينس، والكولومبي بيدرو فرانكو، والتشيكي جاري ميديل.

بدوره تعاقد "باشاك شهير" مع النمساوي كريم فراي، والهولندي إلييرو إليا، والفرنسي غايل كليشي، والكاميروني أوريليان شيدجو، والبرتغالي مانويل دي كوستا، والألباني سوكول سيكاليشي، بالإضافة إلى السلوفيني راجكو روتمان، والنيجيري موسى محمد.

كماأبرم فنربخشه العديد من التعاقدات المتميزة مع أمثال البرازيلي جوليانو، والإسباني روبيرتو سولدادو، والمغربي نبيل ضرار، والفرنسي ماثيو فالبوينا، والتشيلي ماوريسيو إيسلا، والحارس الكاميروني كارلوس كاميني، والبرتغالي لويس نيتو.

وتعاقد غلاطة سراي مع مجموعة من النجوم، في مقدمتهم المغربي يونس بلهندة، والثلاثي البرازيلي مايكون وفيرناندو وماريانو، وكذلك الجزائري سفيان فيغولي، والفرنسي بافيتيمبي غوميس.

فيما ضم "أنطاليا سبور" النجم الفرنسي سمير نصري، ومواطنيه جيرمي مينيز وويليام فانكور، بالإضافة إلى البلجيكي رود بوفين.

وأبرم طرابزون سبور العديد من الصفقات أيضا، أبرزها السلوفاكي يوراي كوتشكا ومواطنه توماس هوبوكان، فيما تعاقد بلدية أكهيصار سبور مع البرتغالي ميغيل لوبيس والبرازيلي باولو هنريكي.

ومن أبرز النجوم الذين تعاقد معهم "قاسم باشا"، النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، والنيجيري صامويل إيدوك، والفنزويلي جون موريلوي، والغاني بيرناند مينساه.

وتعاقد قونيا سبور مع عدد من اللاعبين الأجانب أمثال الجنوب إفريقي ليبوجانج مانياما، والفرنسي الجنسية ذي الأصول المغربية مهدي بورابيا، والمالي عبدو تراوري، والسويدي باتريك كارلغرين.

أما "ألانيا سبور" فتعاقد مع الكونغولي فابريس نساكالا، والحارس الفرنسي ريمي روي، والتشيلي جونيور فيرنانديز، فيما ضم "بورصة سبور" الغاني إيمانويل بادو، والفرنسي الجنسية ذا الأصول الكونغولية جيريس كيمبو إكوكو.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، ولكن شملت قائمة النجوم الذين سيلعبون في الدوري التركي تعاقد سيفاس سبور مع الإيفواري أرونا كوني والروسي فيتالي دياكوف، أما نادي غوزتبه فتعاقد مع الجزائري نبيل غيلاس والبرتغالي أندري كاسترو والإيفواري أداما تراوري.