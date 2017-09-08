بيليه يربط بين ميسي وانتقال نيمار إلى سان جيرمان

اعتبر أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه أن الانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي كان الخيار الأفضل المتاح أمام مواطنه نيمار.

وجاء كلام بيليه في حديث لموقع "غول.كوم" وقال "بالنسبة إلى نيمار، كان ذهابه إلى باريس سان جيرمان الأفضل له لأن هناك دائما مقارنة بينه وبين ميسي في برشلونة".

وأضاف "الآن ستكون الفرصة متاحة أمامه ليكون النجم الكبير. ثمة مسؤوليات كثيرة ملقاة عليه من الآن فصاعدا، إنه أكثر من مهاجم. لا شك إطلاقا في أنه يملك مستقبلا كبيرا أمامه على الرغم من أنه يتعين عليه تحسين بعض الأمور لاسيما فيما يتعلق بنهائيات كأس العالم المقبلة".

وأوضح "الناس يتحدثون إلي دائما عن نيمار. فهو يأتي من سانتوس مثلي أنا، أمل أن يعيش مسيرة سعيدة كما فعلت. إنه لاعب كبير وشخص جيد".

وكان نيمار انتقل إلى سان جيرمان قادما من برشلونة في صفقة قياسية عالمية بلغت 222 مليون يورو.

ويتألق نيمار في صفوف المنتخب البرازيلي أيضا حيث سجل 52 هدفا في 79 مباراة دولية، وساهم بشكل كبير في تأهل منتخب بلاده إلى نهائيات كأس العالم المقررة في روسيا الصيف المقبل.