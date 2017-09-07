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رياضة|ألمانيا

بيبيانا شتاينهاوس أول سيدة تدير مباراة بالدوري الألماني للرجال

الحكمة الألمانية بيبيانا شتاينهاوس
الحكمة الألمانية بيبيانا شتاينهاوس
7/9/2017

دخلت الحكمة بيبيانا شتاينهاوس تاريخ بطولة الدوري الألماني للرجال لكرة القدم (بوندسليجا)، حيث ستصبح أول سيدة تدير إحدى مباريات البطولة.

وعينت شتاينهاوس لإدارة لقاء هيرتا برلين مع ضيفه فيردر بريمن يوم الأحد القادم، ضمن المرحلة الثالثة للمسابقة.

واختار الاتحاد الألماني لكرة القدم الخميس، شتاينهاوس/38 عاما/ لإدارة اللقاء، الذي سيقام على الملعب الأولمبي بالعاصمة برلين.

وصرحت شتاينهاوس، في بيان لاتحاد الكرة الألماني "لدي الكثير من التوقع قبل إدارة أول مباراة لي في بوندسليجا. سعيدة لأن هذا التحدي الضخم بالنسبة لي ولطاقمي المعاون يبدأ أخيراً يوم الأحد".

وأضافت "بالتأكيد سنكون مستعدين تماما".

وتولت شتاينهاوس إدارة مباريات دوري الدرجة الثانية الألماني منذ عشرة أعوام، كما أنها أدارت مباريات هامة في مسابقات الكرة النسائية خلال مسيرتها، من ضمنها نهائي كأس العالم عام 2011، ونهائي دورة الألعاب الأولمبية عام 2012 بلندن، ونهائي دوري أبطال أوروبا هذا العام.

كانت شتاينهاوس قد اختيرت ضمن 24 حكما ببوندسليجا لإدارة مباريات الموسم في شهر مايو/أيار الماضي.

من جانبه، رحب نادي هيرتا برلين بتعيين ستينهاوس، وكتب على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة(تويتر) "إن المرأة شكلت دائما المستقبل في برلين. وتنضم بيبيانا شتاينهاوس لهذا يوم الأحد. الوقت قد حان".

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الألمانية
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