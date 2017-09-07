الفيفا: إعادة مباراة السنغال وجنوب إفريقيا بتصفيات المونديال

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الأربعاء، إعادة مباراة منتخب جنوب أفريقيا مع ضيفه منتخب السنغال، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم المقرر إقامتها بروسيا

وأعلن فيفا ،على موقعه الإليكتروني الرسمي، إعادة اللقاء بين المنتخبين، الذي جرى في 12 تشرين ثان/نوفمبر الماضي، بعد قرار المحكمة الرياضية الدولية (كاس) بتأييد عقوبة الإيقاف مدى الحياة على الحكم الغاني جوزيف لامبتي، الذي أدار المباراة، التي فرضتها عليه لجنة التأديب والاستئناف التابعة لفيفا، لثبوت تورطه في قضايا متعلقة بالتلاعب بنتائج المباريات.

وأشار فيفا إلى أن مباراة الإعادة سوف تقام في شهر تشرين ثان/نوفمبر المقبل في إطار مباريات الأجندة الدولية.

كان لامبتي قد احتسب ركلة جزاء غير صحيحة لمصلحة منتخب جنوب أفريقيا، في اللقاء الذي انتهى بفوزه 2 / 1 على نظيره السنغالي في الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة في التصفيات، مما جعل اتحاد الكرة السنغال يتقدم بشكوى ضده.

أوضح فيفا أنه من المقرر أن يتم سريان هذا القرار بشكل فوري، كما هو منصوص عليه في لوائح كأس العالم، غير أنه سوف يخضع لتأكيد من قبل اللجنة المنظمة لمسابقات فيفا في اجتماعها القادم المقرر عقده في 14أيلول/سبتمبر الجاري.

يأتي هذا القرار ليحيي آمال المنتخب السنغالي في التأهل للمونديال للمرة الثانية في تاريخه، حيث يحتل حاليا المركز الثالث في ترتيب المجموعة الرابعة برصيد خمس نقاط، بفارق نقطة خلف منتخبي بوركينا فاسو وجزر الرأس الأخضر (كاب فيردي)، اللذان يحتلان المركزين الأول والثاني على الترتيب، قبل جولتين على نهاية التصفيات.