سان جيرمان: ليس لدينا ما نخفيه بشأن ضم نيمار ومبابي

أكد كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الجديد أنه انضم "من أجل المشروع" وليس لمجرد اللعب إلى جوار البرازيلي نيمار.

وقال ناصر الخليفي رئيس النادي إن صفقاته القياسية هذا الموسم تمت في شفافية كاملة.

وانتقل مبابي إلى باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد بشكل مبدئي بعد أسابيع من تعاقد النادي مع نيمار في صفقة قياسية عالمية وبمقابل 222 مليون يورو (264.80 مليون دولار).

وسيستكمل سان جيرمان إجراءات التعاقد مع مبابي بشكل نهائي في غضون 12 شهرا في صفقة تقدر قيمتها بحوالي 180 مليون يورو (215 مليون دولار) ليصبح على الأرجح ثاني أغلى لاعب في العالم.

وقال مبابي مهاجم فرنسا البالغ عمره 18 عاما في مؤتمر صحفي الأربعاء "بالنسبة لي هذا المشروع سيسمح لي بالتطور والتعلم أثناء تحقيق الانتصارات. لدي مسيرة واحدة وتمر سريعا".

وتسبب تعاقد سان جيرمان مع نيمار، الذي ضمه بعد دفع الشرط الجزائي لبرشلونة، ومبابي في إعلان الاتحاد الأوربي لكرة القدم هذا الشهر أنه سيبدأ تحقيقا للتعرف عما إذا كان هذا النادي الفرنسي قد انتهك لوائح اللعب النظيف المالي. وفي المقابل أكد الخليفي أن باريس سان جيرمان ليس لديه ما يخفيه.

وأضاف "نحن واثقون جدا في موقفنا وفي تعاقداتنا. دفعنا كل شيء بشفافية. ليس لدينا ما نخفيه".

وأكد مبابي أن سعره لن يؤثر على مستواه وأنه سيتحلى بالتواضع. وكان مبابي مرشحا للانتقال لأندية القمة في أوربا عقب انتهاء الموسم الماضي.

وقال مبابي الأربعاء في مؤتمر صحفي إنه كان يريد البقاء في فرنسا وأن عرض سان جيرمان حقق له حلمه.