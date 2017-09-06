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المغرب يرفض هدية الغابون ويتعادل مع مالي بتصفيات كأس العالم‎

5/9/2017

‬رفض منتخب المغرب هدية منتخب الغابون، الذي فاز على ساحل العاج 2-1 في عقر دارها، واكتفى بالتعادل بدون أهداف مع مضيفه مالي في تصفيات كأس العالم 2018 لكرة القدم.

وقدم المغرب (الثلاثاء) عرضا مخيبا للآمال بعيدا عن فوزه الكبير بسداسية أمام نفس المنافس بالرباط يوم الجمعة الماضي، وأتيحت له أول فرصة حقيقية بعد مرور عشرين دقيقة بعد انفراد مبارك بوصوفة بالمرمى على بعد أمتار قليلة، لكن الحارس تدخل بصعوبة وأبعد الخطر.

ولاحت للمهاجم خالد بوطيب في الدقيقة 37 فرصة افتتاح التسجيل لكن تسديدته من داخل منطقة الجزاء علت العارضة بقليل.

ورد منتخب مالي بعد دقيقة بضربة رأس مرت بجوار القائم الأيمن.

ورغم عدم تقديم العرض الفني المتوقع كان بمقدور المغرب أن يحرز هدف الفوز في الدقيقة 72 بعد أن حصل على ركلة جزاء سددها حكيم زياش لكن تسديدته تصدى لها الحارس.

وأخرج الفرنسي إيرفي رينار، مدرب المغرب، اللاعب زياش مباشرة بعد إهدار ركلة الجزاء وعوضه أسامة طنان الذي حصل على كرة في وسط الملعب في الدقيقة 77 لينفرد كليا بالمرمى لكن تسديدته مرت بجوار القائم الأيسر.

وبهذا التعادل ظل منتخب المغرب في المركز الثاني للمجموعة الثالثة برصيد ست نقاط، متأخرا بنقطة واحدة عن ساحل العاج، ومتقدما بنقطة على الغابون الذي سيستقبله الشهر القادم بينما ظل مالي في المركز الرابع والأخير بنقطتين.

المصدر : رويترز
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