مصر تفوز على أوغندا بهدف صلاح بتصفيات كأس العالم

سجل محمد صلاح جناح ليفربول هدفا مبكرا ليقود مصر للفوز على أرضها 1-صفر على أوغندا مستعيدة صدارة مجموعتها بتصفيات كأس العالم لكرة القدم 2018 اليوم الثلاثاء.

ورفعت مصر، التي غابت عن كأس العالم منذ نسخة 1990، رصيدها إلى تسع نقاط مقابل سبع لأوغندا.

ويتأهل متصدرو المجموعات فقط بالتصفيات الإفريقية إلى النهائيات في روسيا.

وتخوض مصر المباراة القادمة على أرضها أمام الكونغو الشهر المقبل وسيقربها الفوز من التأهل.

وتملك غانا خمس نقاط قبل جولتين على النهاية فيما لا تملك الكونغو أي فرصة للتأهل إذ تملك نقطة وحيدة بعد الخسارة 5-1 أمام ضيفتها غانا في وقت سابق اليوم.

واستقبل صلاح تمريرة متقنة من عبد الله السعيد ليسدد على مرتين قبل أن تسكن الكرة شباك الحارس دينيس أونيانجو في الدقيقة السادسة لترد مصر اعتبارها بعد الخسارة بنفس النتيجة في أوغندا يوم الخميس الماضي.

وحرم أونيانجو مصر من مضاعفة التقدم بعد فرصة مزدوجة من رمضان صبحي والسعيد في الدقيقة 27.

ورغم الحشد الجماهيري في استاد برج العرب لعب فريق المدرب هيكتور كوبر بتحفظ هجومي بعد الهدف ولم ينشط إلا في الدقائق الأخيرة من اللقاء عندما أهدر عدة فرص وكاد يضيف المزيد من الأهداف عبر صلاح والسعيد والبديل محمود حسن (تريزيجيه).

واخترق صلاح من الجبهة اليمنى ومرر للسعيد الذي سدد بعيدا عن المرمى.

وبعدها صوب صلاح، الوافد الجديد لليفربول الذي اختير كأفضل لاعب في ناديه المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز خلال الشهر الماضي، كرة خطيرة أبعدها الحارس قبل دقيقتين على صفارة النهاية.