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مجموعة beIN تطالب بفرض عقوبات على اتحاد الكرة السعودي

قرار السعودية الأخير بمنع بث بي إن سبورت يزيد تعقيد صفقة نادي نيوكاسل
قرار السعودية الأخير بمنع بث بي إن سبورت يزيد تعقيد صفقة نادي نيوكاسل
5/9/2017

قالت مجموعة beIN الإعلامية إن السلطات السعودية منعت موفدbeIN SPORTS من دخول ملعب الجوهرة في جدة.

لتغطية مباراة السعودية واليابان ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018.

وطالبت مجموعة beIN رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اتخاذ أقصى العقوبات ضد الاتحاد السعودي لطرده الموفد.

وجاء الموقف السعودي رغم دعوات عديدة بفصل الرياضة عن السياسة في الأزمة الخليجية.

وسبق أن دعا اتحاد اللجان الأولمبية (أنوك) الذي يترأسه الشيخ الكويتي أحمد الفهد الصباح، إلى فصل الرياضة عن السياسة في الأزمة الدبلوماسية.

وقال الاتحاد في بيان سابق: "نأمل بكل صدق أن يحل الوضع الجيوسياسي المتعلق بقطر بسرعة"، وألا يؤثر ذلك "على القيمة المدهشة التي تمنحها قطر للرياضة العالمية"، وشدد على أن "الرياضة يجب أن تبقى دائما منفصلة عن السياسة".

وكانت دول عدة في مقدمها السعودية والإمارات والبحرين ومصر، أعلنت في الخامس من يونيو/حزيران، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة، وتتهم هذه الدول قطر بـ "دعم الارهاب" وهو ما تنفيه الدوحة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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