سيميوني يجدد عقده مع أتليتيكو مدريد حتى 2020

أعلن أتليتيكو مدريد المنتمي لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم تجديد عقد مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني حتى 2020.

وعين المدرب صاحب الشعبية الهائلة في 2011 وقاد أتليتيكو للفوز بالدوري في 2014 والوصول إلى نهائي دوري أبطال أوربا مرتين لكنه خسر في المناسبتين أمام جاره وغريمه ريال مدريد.

وقال أتليتيكو في بيان "لقد بدأ موسمه السابع كمدرب لأتليتيكو وهو أطول المدربين الحاليين بقاء في الدوري الإسباني ولا يتفوق عليه في فترة البقاء في المسابقات الكبرى في أوربا سوى أرسين فينجر (مع أرسنال الإنجليزي)".

وأحرز سيميوني خمسة ألقاب كمدرب لأتليتيكو وسبق أن جدده عقده في 2015 حتى 2020 لكنه توصل لاتفاق بعد ذلك بتخفيض فترة التعاقد لمدة عامين في سبتمبر/ أيلول 2016.