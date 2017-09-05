سوريا تتعادل مع إيران وتنعش آمالها في التأهل للمونديال

أنعش المنتخب السوري لكرة القدم آماله في التأهل إلى كأس العالم بالتعادل مع مضيفه الإيراني بهدفين لكل منهما على ملعب أزادي بطهران ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

سجل أهداف المنتخب السوري، تامر حاج محمد، وعمر السومة، وبهذا التعادل أصبح باستطاعة المنتخب السوري اللعب في الملحق الآسيوي.

كما تأهل منتخب كوريا الجنوبية، مساء الثلاثاء ، رسمياً، إلى نهائيات كأس العالم للمرة العاشرة على التوالي وذلك بعد تعادله مع مضيفه الأوزبكي سلبياً بلا أهداف، في الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات المجموعة الأولى، ضمن التصفيات الآسيوية.

ورفع المنتخب الكوري الجنوبي رصيده من النقاط إلى 15 نقطة، خلف نظيره الإيراني (22 نقطة) الذي ضمن الصدارة والتأهل رسمياً قبل جولتين، في حين حل المنتخب السوري في المركز الثالث بـ13 نقطة بفارق الأهداف عن نظيره الأوزبكي، في حين رفع المنتخب الصيني رصيده إلى 12 نقطة، مقابل 7 لـ"العنابي" القطري.