تونس تتعادل مع الكونغو وتتمسك بصدارة مجموعتها في تصفيات كأس العالم

انتفض المنتخب التونسي قرب نهاية مباراته مع الكونغو الديمقراطية ليعوض تأخره بهدفين إلى تعادل 2-2 خارج أرضه ويحافظ على صدارة مجموعته في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018.

وبهذا التعادل يقترب المنتخب التونسي من نهائيات كأس العالم لكرة القدم في روسيا 2018.

افتتح سانشيل مبيمبا التسجيل للكونغو الديمقراطية عندما حول تمريرة عرضية من ركلة حرة بضربة رأس في الشباك بعد عشر دقائق من البداية.

وأضاف بول–جوزيه مبوكو الهدف الثاني للمنتخب صاحب الأرض بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني.

لكن لاعب وسط المنتخب التونسي محمد أمين بن عمر الفارق قلص الفارق لتونس بتسديدة أسكنها شباك الحارس الكونغولي في الدقيقة 77 قبل أن يكمل البديل أنيس البدري انتفاضة "نسور قرطاج" بانتزاع هدف التعادل بعد دقيقتين فقط.

وبتعادله تمسك منتخب تونس بصدارة مجموعته الأولى برصيد 10 نقاط متقدما بفارق ثلاث نقاط على الكونغو الديمقراطية ليصبح على أعتاب العودة للظهور بنهائيات كأس العالم بعد غيابه عن النسختين السابقتين.

وكشف منتخب الكونغو الديمقراطية، الذي كان يسعى للثأر من خسارته 2-1 أمام منافسه التونسي بالجولة الثالثة، عن نواياه الهجومية منذ البداية مدعوما بنحو 80 ألف مشجع على استاد الشهداء في كينشاسا.

ولم تمض سوى عشر دقائق لينجح الفريق صاحب الضيافة الذي فرض سيطرته على منطقة الوسط في افتتاح التسجيل عبر لاعبه مبيمبا عندما حول برأسه كرة عرضية من ركلة حرة جانبية في الشباك.

وواصل منتخب الكونغو الديمقراطية أفضليته مع محاولات نادرة لمنتخب تونس الذي بدا متأثرا بغياب المهاجم طه ياسين الخنيسي عن الخط الأمامي وتراجع أداء صانع اللعب يوسف المساكني.

وأضاف المنتخب صاحب الأرض الهدف الثاني مع بداية الشوط الثاني عبر مبوكو لكن منتخب تونس انتفض خاصة بعد التغييرات التي قام بها مدرب الفريق نبيل معلول باشراك البدري وفخر الدين بن يوسف.