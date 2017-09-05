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السعودية تتأهل لنهائيات كأس العالم بهدف في شباك اليابان

5/9/2017

تأهل منتخب السعودية إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه الياباني 1-صفر الثلاثاء في الجولة الأخيرة من الدور الثالث الحاسم لتصفيات آسيا الى مونديال 2018.

وسجل للسعودية البديل فهد المولد (63)، ليرفع المنتخب الأخضر رصيده الى 19 نقطة في وصافة المجموعة الثانية، بفارق الاهداف عن استراليا الثالثة التي ستخوض ملحقا قاريا ضد سوريا، علما ان اليابان (20 نقطة) كانت قد ضمنت تأهلها سابقا.

وأصبح المنتخب السعودي (الأخضر) ثامن المنتخبات التي ضمنت مقعدها في المونديال الروسي حيث لحق بمنتخبات روسيا (البلد المضيف) والبرازيل واليابان وإيران والمكسيك وبلجيكا وكوريا الجنوبية.      

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم سجل البديل فهد المولد هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 63 ليقود الأخضر للعودة إلى بطولات كأس العالم بعدما غاب عن البطولة في نسختيها الماضيتين 2010 بجنوب أفريقيا و2014 بالبرازيل.         

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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