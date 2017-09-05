الإمارات تخسر من العراق وتهدر فرصتها الأخيرة لكأس العالم

فقدت الإمارات آخر فرصة لخوض ملحق التأهل لكأس العالم لكرة القدم 2018 بخسارتها (صفر-1) أمام العراق في ملعب عمّان بالأردن اليوم الثلاثاء.

وأنهت الإمارات مشوارها في التصفيات الآسيوية باحتلال المركز الرابع في المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة لتفشل في بلوغ النهائيات للمرة الثانية في تاريخها بعد نسخة 1990.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى نهائيات كأس العالم مباشرة بينما يخوض صاحبا المركز الثالث في المجموعتين مواجهة فاصلة، ويلعب الفائز مع فريق من اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) على بطاقة الظهور في روسيا.

وتأهلت اليابان لكأس العالم بالفعل بعدما ضمنت صدارة هذه المجموعة في الجولة السابقة قبل أن تحل ضيفة على السعودية ثالثة الترتيب حاليا برصيد 16 نقطة في وقت لاحق اليوم بينما تملك أستراليا 19 نقطة في المركز الثاني.

ولم تكن للإمارات أنياب هجومية اليوم مع غياب صانع اللعب عمر عبد الرحمن (عموري) أفضل لاعب في آسيا 2016 بسبب الإصابة إضافة إلى غياب الهداف علي مبخوت للإيقاف.

واستغل ذلك منتخب العراق لينتزع الفوز بفضل هدف من ضربة رأس رائعة لأيمن حسين بعد مرور نحو نصف ساعة.

وكانت الإمارات بحاجة للفوز اليوم للإبقاء على فرصها مع انتظار نتيجة لقاء السعودية واليابان.

ولم يكن للعراق فرصة قبل لقاء اليوم لكنه حقق فوزا معنويا رفع رصيده إلى 11 نقطة.