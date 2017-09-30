شاهد: نيمار يقود سان جيرمان للفوز بسداسية على بوردو

أمطر فريق باريس سان جيرمان، اليوم السبت، مرمى ضيفه بوردو بستة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الفرنسي لكرة القدم.

بادر سان جيرمان بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة الخامسة عن طريق البرازيلي نيمار دا سيلفا، وبعدها بسبع دقائق أضاف الأورغوياني أدينسون كافاني الهدف الثاني.

وجاءت الدقيقة 21 لتشهد معها الهدف الثالث لسان جيرمان عبر البلجيكي توماس مونيير، بعدها قلص بوردو النتيجة بتسجيله للهدف الأول عن طريق يونوس سانخاري في الدقيقة 31.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لسان جيرمان في الدقيقة 40 نفذها البرازيلي نيمار دا سيلفا في الشباك مسجلًا الهدف الرابع، وبعدها بخمس دقائق أحرز الألماني جوليان دراكسلر الهدف الخامس لينتهي الشوط الأول بتقدم سان جيرمان بخمسة أهداف لهدف.

وفي الدقيقة 58 تمكن كيليان مبابي من تسجيل الهدف السادس، قبل أن يسجل البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا الهدف الثاني لبوردو من ركلة جزاء في الدقيقة 90.

بذلك، ارتفع رصيد باريس سان جيرمان إلى 22 نقطة محلقًا في الصدارة، بينما تجمد رصيد بوردو عند 15 نقطة في المركز الثالث.