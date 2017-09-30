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شاهد: دورتموند يتخطى أوجسبورغ بهدفين ويبتعد بالصدارة

30/9/2017

عبر فريق بروسيا دورتموند أحزانه الأوربية وحقق فوزًا على مضيفه أوجسبورغ بهدفين لهدف ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليغا).

بادر دورتموند بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة الرابعة عن طريق الأوكراني أندريه يارمولنكو، إلا أن أوجسبورغ نجح في تسجيل التعادل في الدقيقة 11 عبر البرازيلي كايوبي فرانسيسكو دا سيلفا.

ومع حلول الدقيقة 23 أضاف الياباني شينجي كاغاوا الهدف الثاني لدورتموند.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد بروسيا دورتموند إلى 19 نقطة مغردًا على القمة ليتجاوز الهزيمة الأوربية التي مني بها الأسبوع الماضي من ريال مدريد الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدف.

بينما تجمد رصيد أوجسبورغ عند 11 نقطة في المركز الخامس ليتلقى الهزيمة الثانية له في الموسم الحالي.

وأسفرت مباريات أخرى اليوم عن فوز اينتراخت فرانكفورت على شتوتغارت بهدفين لهدف، وبالنتيجة ذاتها تغلب بروسيا مونشنغلادباخ على هانوفر بينما تعادل فولفسبورغ مع ماينز بهدف لكل منهما.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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