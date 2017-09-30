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شاهد: تحطم حواجز ملعب مباراة في فرنسا ووقوع إصابات

30/9/2017

قال مراقب مباراة أميان ضد ليل في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم السبت إنها ألغيت بعد انهيار حواجز بالملعب وتعرض ثلاثة أشخاص لإصابات خطيرة.

وقال المراقب نويل مانينو "في ضوء ما حدث وبعد إصابة نحو 20 شخصا من بينهم ثلاثة بإصابات خطيرة قررنا عدم استئناف المباراة".

وأضاف أن حواجز السلامة انهارت في مدرجات الفريق الزائر.

وتقدم ليل بهدف بعد مرور 15 دقيقة.

وقال مصدر مقرب من السلطات المحلية لرويترز "بعد هدف ليل احتفل مشجعو ليل واحتشدوا عند أحد الحواجز قبل أن ينهار. أصيب 18 شخصا منهم ثلاثة بإصابات خطيرة".

وعاد لاعبو ليل والمدرب مارسيلو بيلسا إلى أرض الملعب لتحية المشجعين في المدرجات.

وفي 1992 قتل 18 شخصا بعد انهيار مدرج في استاد أرمان سيزاري قبل مباراة في كأس فرنسا بين باستيا وأولمبيك مرسيليا.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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