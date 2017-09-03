برشلونة: رفضنا شراء كوتينيو مقابل 200 مليون يورو

قال ألبرت سولير المدير الرياضي لبرشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم السبت إن ناديه تخلى على آماله في التعاقد مع فيليب كوتينيو من ليفربول

بعد طلب النادي الإنجليزي 200 مليون يورو (237.14 مليون دولار) للاستغناء عن لاعب الوسط البرازيلي.

وانتهت فترة الانتقالات الصيفية في إسبانيا مساء الجمعة دون أن يضيف برشلونة أي تعاقدات جديدة بعد عثمان ديمبلي ونيلسون سيميدو وجيرار ديلوفو وباولينيو رغم أن المدرب ارنستو بالبيردي قال بصورة علنية إنه يريد تشكيلة أكثر قوة بعد رحيل نيمار إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن برشلونة تقدم بعرض متأخر لضم أنخيل دي ماريا من سان جيرمان رغم أن هدفه الأساسي يظل كوتينيو الذي أكد مدربه يورجن كلوب مرارا أنه ليس للبيع.

وقال سولير في مؤتمر صحفي "رفع ليفربول في وقت متأخر الليلة الماضية سعر كوتينيو إلى 200 مليون يورو وقررنا عدم إكمال الصفقة. هذا مؤشر على عصر جديد لكرة القدم لا تتحكم فيه الأندية.

"شيء ما لابد أن يتغير. لن نستمر بهذه الطريقة الجديدة لفهم كرة القدم. لا نريد المخاطرة بتاريخ النادي الذي يضم 150 ألف عضو يحتاجون لإدارة شؤونهم بمسؤولية وحكمة.

"أصبحنا في سوق تدفع فيه 50 مليونا للتعاقد مع حارس مرمى. لا يمكن أن نستمر بهذا الشكل.. لكن شيئا ما تغير. مجلس الإدارة لن يضع النادي في مخاطرة".

ولم يعلق ليفربول على الفور على تصريحات مسؤول النادي الكاتالوني.

وقال سولير إن المشكلة الأساسية لبرشلونة هي محاولة ضم لاعبين جدد حرصت أنديتهم على أقصى استفادة مادية من بيعهم بعد صفقة بيع نيمار القياسية.

وأضاف سولير "سان جيرمان دفع لنا 222 مليون مقابل نيمار والجميع أدرك أننا نملك المال. وعندما تتفاوض مع أي لاعب ويدرك الطرف الاخر أنك تملك المال فتتحول المفاوضات إلى ابتزاز. وجدنا أنفسنا في مواقف لا يمكن تصديقها.