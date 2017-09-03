اللاعب السنغالي "ديمبا با" يدعو المسلمين لمساندة الروهينغيا

دعا لاعب فريق بشيكطاش التركي السابق، السنغالي "ديمبا با"، المسلمين لعدم التزام الصمت إزاء المجازر بحق مسلمي الروهينغيا في إقليم أراكان بميانمار.

وأضاف خلال حديثه أثناء أدائه فريضة الحج بمدينة مكة المكرمة، أن مليار ونصف مليار مسلم يعيشون في العالم، وإذا لم يتحركوا لوقف المجازر بحق المسلمين الروهينغيا فإنهم سيدفعون ثمن ذلك.

وطالب المجتمع الدولي بالتحلي بمسؤولية إزاء تلك المجازر، وأضاف أن العالم يشاهد ما يحدث في أراكان، لكن لا أحد يتحرك.

وأردف قائلا "أعتقد أن الله سيسألنا كمسلمين عن هذه الأحداث حين نقف بين يديه يوم الحساب".

وأثنى على دور تركيا في دعم وإرسال المساعدات إلى إقليم أراكان.

وحول أدائه فريضة الحج، قال "با"، إنه يشعر بالمزيد من الراحة النفسية لأدائه فريضة من فرائض الإسلام، وأعرب عن سعادته البالغة لذلك.

ومنذ 25 أغسطس/ آب الماضي، يرتكب جيش ميانمار انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان شمالي إقليم أراكان، تتمثل باستخدام القوة المفرطة ضد مسلمي الروهينغيا، بحسب تقارير إعلامية.

وأعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الأحد، ارتفاع عدد اللاجئين الروهينغيا الفارّين من إقليم "أراكان"، إلى بنغلاديش إلى 73 ألف شخص، منذ 25 أغسطس الماضي.

وفي 28 أغسطس الماضي، أعلن المجلس الروهينغي الأوربي (حقوقي مستقل) مقتل ما بين ألفين و3 آلاف مسلم، في هجمات للجيش بأراكان (راخين)، خلال 3 أيام فقط.