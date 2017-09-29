الرئيس التونسي يتدخل في أزمة الترجي

دعا رئيس الجمهورية التّونسية الباجي قائد السّبسي، اليوم الجمعة، رئيس الترجي الرياضي التّونسي حمدي المدب، لمواصلة مسؤولياته على رأس النادي.

جاء ذلك عقب لقاء جمعهما بقصر الرئاسة في قرطاج التّونسية، تناول آخر المستجدات الرياضية، حسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وأثنى السبسي، على الدور المحوري الذي لعبه المدب، في إشعاع وتألّق نادي الترجي، الأمر الذي انعكس إيجابا على إشعاع وتألّق الرياضة التونسية بصفة عامة.

كما شدّد على ضرورة العمل على توفير الظروف الملائمة للفرق التونسية لتمثيل البلاد أحسن تمثيل في المحافل الإقليمية والدولية.

ويأتي اللقاء عقب إعلان المدب، قرار الاستقالة إثر خروج فريقه من ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بملعب رادس التونسي، بعد خسارته أمام الأهلي المصري (1- 2).

وقرّرت لجنة حكماء الترجي التونسي ، في وقت سابق اليَوم، رفض الاستقالة التي تقدم بها المدب.

وقالت في بيان إنها تدعم الرئيس بكل قوة وتطالبه بالاستمرار في منصبه وعدم الرحيل.

وأشارت اللجنة، إلى أن المدب تراجع بالفعل عن استقالته ومستمر في رئاسة النادي مع وعد بالتطوير ودعم الفريق بأفضل العناصر في الفترة المقبلة.