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شاهد: يوفنتوس يدك شباك أولمبياكوس اليوناني بهدفين دون رد

27/9/2017

عبر يوفينتوس عقبة ضيفه أولمبياكوس اليوناني وتغلب عليه بهدفين دون رد الأربعاء في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم

ولم يتمكن لاعبو الفريقين من استغلال الفرص التي سنحت لهم طوال شوط المباراة الأول لينتهي بالتعادل السلبي.

ومع حلول الدقيقة 69 استعاد الأرجنتيني غونزالو هيغواين ذاكرة التهديف بعد صيام دام لفترة مسجلًا هدف التقدم ليوفينتوس.

وجاءت الدقيقة 80 لتشهد معها الهدف الثاني عن طريق الكرواتي ماريو ماندجوكيتش.

وتصدر برشلونة المجموعة برصيد 6 نقاط بفارق ثلاث نقاط عن فريقي سبورتنغ لشبونة ويوفينتوس، وتذيل أولمبياكوس الترتيب بلا رصيد من النقاط. 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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