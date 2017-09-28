البث الحي
رياضة

شاهد: لوكاكو يقود مانشستر يونايتد للفوز 4-1 على تشسكا موسكو

27/9/2017

سجل روميلو لوكاكو هدفين ليقود مانشستر يونايتد للفوز 4-1 على مضيفه تشسكا موسكو الروسي ضمن المجموعة الأولى في دوري أبطال أوربا لكرة القدم.

وضع المهاجم البلجيكي الضيوف في المقدمة بعد أربع دقائق من البداية بضربة رأس وأضاف الهدف الثاني والعاشر له هذا الموسم قبل الاستراحة ليجعل النتيجة 3-صفر للفريق الإنجليزي.

وسجل انطوني مارسيال هدفا من ركلة جزاء بين هدفي لوكاكو وأضاف هنريخ مخيتاريان الهدف الرابع في الشوط الثاني ليحصد الفريق الإنجليزي العلامة الكاملة بست نقاط من مباراتين.

وقلص قنسطنطين كوشييف الفارق لأصحاب الأرض قرب النهاية.

ويتصدر يونايتد، الذي خاض المباراة بدون بول بوجبا ومروان فيلايني ومايكل كاريك، المجموعة بفارق ثلاث نقاط عن تشسكا وبازل بينما يتذيل بنفيكا البرتغالي المجموعة بدون نقاط.

المصدر : رويترز
المزيد من رياضة

ثلاثية محرز تقود مانشستر سيتي لانتصار كبير على بيرنلي (فيديو)

(الجزيرة)

الأهلي يهزم الزمالك ويحرز "أبطال أفريقيا" للمرة التاسعة (فيديو)

(الجزيرة)

"حماقة جنائية".. محامي مارادونا يثير الجدل حول ظروف الوفاة ويطالب بتحقيق

أعلنت الأرجنتين الحداد العام 3 أيام على وفاة مارادونا (رويترز)

شاهد: الأهداف المرشحة لجائزة الفيفا لأحسن هدف في 2020 (فيديو)

هدف سواريز في مايوركا (رويترز)
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

أردوغان للمسلمين: فلنتجاوز خلافاتنا للدفاع عن مقدساتنا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)