شاهد: لوكاكو يقود مانشستر يونايتد للفوز 4-1 على تشسكا موسكو

سجل روميلو لوكاكو هدفين ليقود مانشستر يونايتد للفوز 4-1 على مضيفه تشسكا موسكو الروسي ضمن المجموعة الأولى في دوري أبطال أوربا لكرة القدم.

وضع المهاجم البلجيكي الضيوف في المقدمة بعد أربع دقائق من البداية بضربة رأس وأضاف الهدف الثاني والعاشر له هذا الموسم قبل الاستراحة ليجعل النتيجة 3-صفر للفريق الإنجليزي.

وسجل انطوني مارسيال هدفا من ركلة جزاء بين هدفي لوكاكو وأضاف هنريخ مخيتاريان الهدف الرابع في الشوط الثاني ليحصد الفريق الإنجليزي العلامة الكاملة بست نقاط من مباراتين.

وقلص قنسطنطين كوشييف الفارق لأصحاب الأرض قرب النهاية.

ويتصدر يونايتد، الذي خاض المباراة بدون بول بوجبا ومروان فيلايني ومايكل كاريك، المجموعة بفارق ثلاث نقاط عن تشسكا وبازل بينما يتذيل بنفيكا البرتغالي المجموعة بدون نقاط.