شاهد: باريس سان جيرمان يكتسح بايرن ميونيخ بثلاثية

واصل باريس سان جيرمان تألقه بفضل هجومه القوي ليكتسح ضيفه بايرن ميونيخ 3-صفر ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثانية في دوري أبطال أوربا لكرة القدم.

تقدم باريس سان جيرمان بهدف لداني الفيس بعد دقيقتين فقط من بداية المباراة بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء إثر تمريرة من مواطنه نيمار.

وضاعف ادينسون كافاني النتيجة في الدقيقة 31 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء إثر تمريرة من كيليان مبابي.

وواصل مبابي، المنتقل من موناكو إلى سان جيرمان على سبيل الإعارة الصيف الماضي، تألقه وصنع الهدف الثالث لنيمار عندما راوغ ديفيد الابا ببراعة ومرر للمهاجم البرازيلي الذي سدد في شباك سفين اولريتش حارس الضيوف.

وسحق الفريق الفرنسي منافسه سيلتيك 5-صفر في جلاسكو ضمن الجولة الأولى ليتصدر المجموعة بست نقاط من مباراتين بفارق ثلاث نقاط عن بطل الدوري الألماني الذي تساوى مع سيلتيك في رصيد النقاط بعد فوز الفريق الاسكتلندي 3-صفر على مضيفه اندرلخت البلجيكي.