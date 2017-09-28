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تشيلسي يجتاز أتليتكو مدريد بهدف قاتل

تشيلسي فاز على أتليتكو بهدفين لهدف
تشيلسي فاز على أتليتكو بهدفين لهدف
27/9/2017

اجتاز فريق تشيلسي الإنجليزي، مساء الأربعاء، مضيفه أتليتكو مدريد بهدفين لهدف في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

أنهى أتليتكو مدريد شوط المباراة الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف سجله الفرنسي أنطوان غريزمان من ركلة جزاء في الدقيقة 40.

وعادل تشيلسي النتيجة في الدقيقة 60 عبر الإسباني ألفارو موراتا ليسجل لأول مرة في مرمى أتليتكو مدريد.

وبعد أن كانت المباراة في طريقها للتعادل، جاء الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 90 عن طريق البلجيكي ميشي باتشواي.

وخاض الأرجنتيني دييغو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد المباراة رقم 50 كمدرب للفريق الإسباني في دوري أبطال أوروبا، حيث حقَّق 28 فوزًا مقابل 12 تعادلًا و10 هزائم.

وحقق روما الإيطالي فوزًا في وقت سابق اليوم على مضيفه كاراباكا أغدام بطل إذربيجان بهدفين لهدف.

بذلك، تصدر تشيلسي المجموعة برصيد 6 نقاط بفارق نقطتين عن روما، فيما احتل أتليتكو مدريد المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، وتذيل كاراباكا أغدام الترتيب بلا رصيد من النقاط.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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