بايرن ميونيخ يطيح بمدربه أنشيلوتي بعد الهزيمة أمام باريس سان جيرمان

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني الخميس أنه أقال مدربه كارلو أنشيلوتي بعد يوم واحد من الهزيمة 3-صفر أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوربا لكرة القدم.

وقال حامل لقب دوري الدرجة الأولى الألماني في بيان "بعد تقييم الوضع يعلن بايرن ميونيخ الانفصال عن المدرب كارلو أنشيلوتي على أن يسري القرار فورا".

وأعلن بايرن أن الفرنسي ويلي سانيول، مدافع الفريق البافاري السابق، الذي كان ضمن أفراد طاقمه الفني، سيتولى قيادة بايرن في الوقت الراهن.

ولم يكشف النادي عن هوية المدير الفني الجديد الذي سيتولى تدريب الفريق الكروي، إلا أنه وفقًا لوسائل إعلام محلية فإن هناك مفاضلة بين توماس توخيل ويورغن كلوب لتولي المسؤولية الفنية للفريق الكروي.

وكان أنشيلوتي 58/ عاما/ تولى تدريب بايرن في تموز/يوليو عام 2016، لكنه رغم قيادته للفريق نحو التتويج بلقب الدوري الألماني (بوندسليغا) الموسم الماضي، ودع بطولة دوري الأبطال من دور الثمانية.

واتخذت إدارة بايرن هذا القرار عقب تلقي الفريق أكبر خسارة له في مسيرته بمرحلة المجموعات بدوري الأبطال، والتي جاءت بعد البداية المهتزة لبايرن في بوندسليغا، حيث يحتل حاليا المركز الثالث في ترتيب المسابقة برصيد 13 نقطة، بفارق ثلاث نقاط خلف الغريم التقليدي بوروسيا دورتموند (المتصدر)، عقب مرور ست مراحل من عمر المسابقة.

وشهدت الفترة الماضية خلافات بين أنشيلوتي والثنائي فرانك ريبيري وتوماس مولر نجمي الفريق، اللذين وجها انتقادات للمدرب الإيطالي.