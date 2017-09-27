شاهد: برشلونة يفوز على سبورتنغ لشبونة بصعوبة

حقق برشلونة انتصاره الثاني على التوالي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد فوزه بصعوبة بهدف دون رد على مضيفه سبورتنغ لشبونة بفضل هدف بنيران صديقة أحرزه سيباستيان كواتيس

ليساعد العملاق الأسباني على تصدر المجموعة الرابعة اليوم الأربعاء.

وبعد شوط أول مخيب للآمال هز برشلونة الشباك بمساعدة الحظ بعدما ارتبك كواتيس ليضع الكرة في شباكه تحت ضغط من لويس سواريز في الدقيقة 49.

وشارك ليونيل ميسي في المباراة رقم 593 مع برشلونة ليتساوى مع كارليس بويول في المركز الثالث في قائمة الأكثر خوضا للمباريات مع الفريق على مر العصور لكن اللاعب الأرجنتيني أخفق في مضاعفة الغلة بعدما كان قد سجل هدفين أمام يوفنتوس في المباراة الافتتاحية.

ويتصدر برشلونة المجموعة الرابعة بست نقاط متفوقا بثلاث نقاط على سبورتنغ ويوفنتوس وصيف بطل الموسم الماضي الذي تغلب على أولمبياكوس 2-صفر. ولم يحصد الفريق اليوناني أي نقطة حتى الآن بعد مباراتين.