فياريال يقيل مدربه إيسكريبا ويعين كاييخا بدلا منه

أقال نادي فياريال الإسباني مدربه فران إيسكريبا والطاقم المساعد له بعد الهزيمة الثقيلة الأحد أمام خيتافي صفر-4 في الدوري الإسباني وعين خافي كاييخا مدير فنيا جديدا.

وقال النادي الإسباني في بيان، الاثنين "قرر فياريال فسخ عقد فران إيسكريبا مدرب الفريق الأول"، مضيفا "يود النادي أن يشكر المدرب، مساعد المدرب جوسيب الكاسير ومدرب اللياقة خوسيه ماسكاروس على عملهم وتفانيهم".

وبعد ذلك أعلن فياريال تعيين لاعبه السابق (1998-2006) خافي كاييخا الذي كان يشرف على الفريق الرديف، مكان ايكسريبا حتى نهاية موسم 2017-2018.

ويقبع فياريال على بعد ثلاث نقاط من منطقة الهبوط إلى الدرجة الثانية، بعدما جمع سبع نقاط فقط من مبارياته الست الأولى.

وتعاقد فريق "الغواصة الصفراء" مع ايسكريبا (52 عاما) في أب/اغسطس 2016 خلفا لمارسيلينو غارسيا تورال، وهو نجح في قيادة الفريق إلى المشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" بعدما أنهى الدوري في المركز الخامس خلف القوى التقليدية ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وإشبيلية على التوالي.

وأصبح ايسكريبا الذي أشرف سابقا على التشي (2012 حتى 2015) وخيتافي (2015 حتى 2016)، ثاني مدرب في الدوري الإسباني يخسر منصبه بعد مراحل معدودة من انطلاق الموسم، والأول كان الأرجنتيني لويس سوبيلديا الذي لم يصمد أكثر من أربع مباريات مع ألافيس متذيل الترتيب.