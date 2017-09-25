البث الحي
رياضة

شاهد: ميلان يرفض مساعدة حكم الفيديو ويخسر أمام سامبدوريا

24/9/2017

تجاوز سامبدوريا حرمانه من ركلة جزاء مبكرة عندما تراجع حكم مباراته أمام ضيفه ميلانو عن قراره بعد التشاور مع حكم الفيديو المساعد ليفوز بهدفين على ميلانو (الأحد) في اخر 20 دقيقة.

وعانى ميلانو صاحب الإنفاق الضخم، الذي من المرجح أن يتعرض لانتقادات حادة عقب الخسارة الثانية على التوالي خارج ملعبه، مبكرا عندما لمست الكرة ذراع فرانك كيسي إثر تمريرة عرضية من إيفان سترينيتش ليحتسب الحكم ركلة جزاء لسامبدوريا في الدقيقة الثالثة.

لكن بعد التشاور مع حكم الفيديو المساعد قرر أن لمسة اليد لم تكن متعمدة من اللاعب القادم من ساحل العاج ليحتسب ركلة ركنية لسامبدوريا بدلا من ذلك.

وفشل ميلانو، الذي يملك 12 نقطة في المركز السادس، في الاستفادة من هذا القرار وقدم عرضا باهتا وانحصر أداؤه في وسط الملعب.

واستحق سامبدوريا، الذي لم يخسر بعد خمس مباريات وجمع 11 نقطة، التقدم عندما استغل الكولومبي دوفان زاباتا خطأ من ابن عمه كريستيان زاباتا ليسدد كرة رائعة في الشباك من مدى قريب في الدقيقة72.

وضاعف البديل ريكي ألفاريز، الذي شارك في الدقيقة الأخيرة من المباراة، النتيجة عقب مشاركته مباشرة عندما أطلق تسديدة منخفضة من عند حافة منطقة الجزاء سكنت الزاوية البعيدة لمرمى جيانلويجي دوناروما حارس ميلانو.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من رياضة

ثلاثية محرز تقود مانشستر سيتي لانتصار كبير على بيرنلي (فيديو)

(الجزيرة)

الأهلي يهزم الزمالك ويحرز "أبطال أفريقيا" للمرة التاسعة (فيديو)

(الجزيرة)

"حماقة جنائية".. محامي مارادونا يثير الجدل حول ظروف الوفاة ويطالب بتحقيق

أعلنت الأرجنتين الحداد العام 3 أيام على وفاة مارادونا (رويترز)

شاهد: الأهداف المرشحة لجائزة الفيفا لأحسن هدف في 2020 (فيديو)

هدف سواريز في مايوركا (رويترز)
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

فايننشال تايمز: السعودية تسعى لحل الأزمة مع قطر "هدية" لبايدن

(الجزير مباشر)

أعمال عنف ومظاهرات في فرنسا ضد قانون أمني مثير للجدل (فيديو)

مظاهرات فرنسا (رويترز)