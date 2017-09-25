شاهد: ميلان يرفض مساعدة حكم الفيديو ويخسر أمام سامبدوريا

تجاوز سامبدوريا حرمانه من ركلة جزاء مبكرة عندما تراجع حكم مباراته أمام ضيفه ميلانو عن قراره بعد التشاور مع حكم الفيديو المساعد ليفوز بهدفين على ميلانو (الأحد) في اخر 20 دقيقة.

وعانى ميلانو صاحب الإنفاق الضخم، الذي من المرجح أن يتعرض لانتقادات حادة عقب الخسارة الثانية على التوالي خارج ملعبه، مبكرا عندما لمست الكرة ذراع فرانك كيسي إثر تمريرة عرضية من إيفان سترينيتش ليحتسب الحكم ركلة جزاء لسامبدوريا في الدقيقة الثالثة.

لكن بعد التشاور مع حكم الفيديو المساعد قرر أن لمسة اليد لم تكن متعمدة من اللاعب القادم من ساحل العاج ليحتسب ركلة ركنية لسامبدوريا بدلا من ذلك.

وفشل ميلانو، الذي يملك 12 نقطة في المركز السادس، في الاستفادة من هذا القرار وقدم عرضا باهتا وانحصر أداؤه في وسط الملعب.

واستحق سامبدوريا، الذي لم يخسر بعد خمس مباريات وجمع 11 نقطة، التقدم عندما استغل الكولومبي دوفان زاباتا خطأ من ابن عمه كريستيان زاباتا ليسدد كرة رائعة في الشباك من مدى قريب في الدقيقة72.

وضاعف البديل ريكي ألفاريز، الذي شارك في الدقيقة الأخيرة من المباراة، النتيجة عقب مشاركته مباشرة عندما أطلق تسديدة منخفضة من عند حافة منطقة الجزاء سكنت الزاوية البعيدة لمرمى جيانلويجي دوناروما حارس ميلانو.