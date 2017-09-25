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شاهد: خيتافي ينتصر برباعية نظيفة على فياريال في الليغا

24/9/2017

تخطى خيتافي ضيفه فياريال برباعية نظيفة الأحد في المرحلة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

على ملعب كولسيوم ألفونسو بيريز، حقق خيتافي انتصاره الثاني في المسابقة رافعا رصيده إلى ثماني نقاط في المركز التاسع مؤقتا، لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، فيما تجمد رصيد فياريال، الذي تكبد خسارته الثالث في المسابقة هذا الموسم، عند سبع نقاط في المركز الثالث عشر. 

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بعدما عجز كلا الفريقين عن هز الشباك طوال الـ45 دقيقة الأولى. 

وفي الشوط الثاني، افتتح أنخيل رودريجيز التسجيل لخيتافي في الدقيقة 54، فيما أضاف زميلاه خورخي مولينا وماركيل بيرجارا الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 64 و.67 

وعاد أنخيل رودريجيز لهز الشباك مرة أخرى، بعدما أضاف الهدف الرابع لخيتافي، وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع. 

ويعد هذا هو الانتصار الأكبر لخيتافي في تاريخ مواجهاته مع فياريال بالدوري الإسباني، علما بأنه الفوز الأول للفريق في البطولة على ملعبه هذا الموسم.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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