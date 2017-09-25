شاهد: إنتر ميلان ينتزع فوزا صعبا بهدف نظيف من جنوه

انتزع إنتر ميلان فوزا صعبا من ضيفه جنوه 1 / صفر الأحد، في المرحلة السادسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم .

ويدين إنتر بالفضل في هذا الفوز للاعبه دانيلو دي امبروزيو، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 87.

وأنهى جنوه المباراة بتسعة لاعبين بعد طرد البلجيكي ستيفان أوميونجا في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة، والمغربي عادل تاعرابت في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين خلف نابولي ويوفنتوس صاحبي المركزين الأول والثاني.

فيما توقف رصيد جنوه عند نقطتين في المركز الثامن عشر، بفارق الأهداف أمام هيلاس فيرونا.