تغريم يوفنتوس وإيقاف رئيسه في قضية بيع التذاكر لـ "الألتراس"

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم (الإثنين) إيقاف أندريا أنييلي رئيس نادي يوفنتوس بطل الدوري في المواسم الستة الماضية لمدة عام.

وذلك لدوره في بيع تذاكر إلى مجموعة من مشجعي "الألتراس".

واتهم أنييلي بالمساعدة في بيع التذاكر لمشجعي الألتراس، والعديد منهم لهم صلات بالجريمة المنظمة، إذ أعيد بيع هذه التذاكر لجني أرباح ضخمة.

وفرضت غرامة مالية على أنييلي قدرها 20 ألف يورو (نحو 24 ألف دولار)، فضلا عن مبلغ 300 ألف يورو (356 ألف دولار) على يوفنتوس.

وأوقف ثلاثة مسؤولين آخرين من يوفنتوس أيضا للفترة ذاتها.

وكان الاتحاد الإيطالي للعبة فتح منتصف الشهر الحالي إجراء تأديبيا بحق أنييلي في قضية بيع النادي تذاكر مباريات لمجموعات من "الألتراس".

وكان المدعي العام للمحكمة الرياضية جوسيبي بيكورارو طالب بفرض عقوبة الايقاف على انييلي لسنتين ونصف السنة على أن تشمل المستوى الأوربي أيضا، إذ أنه انتخب قبل فترة رئيسا لرابطة الأندية الأوربية، مع خوض الفريق مباراتين من دون جمهور.

لكن محامي أنييلي كان طلب البراءة لموكله، مؤكدا أنه يعتزم الطعن بالقرار.

ويأتي هذا الإجراء أمام القضاء الرياضي بعد تحقيق فُتح على خلفية بيع يوفنتوس تذاكر لمجموعات من "الألتراس" ومن بينهم أشخاص ينتمون إلى "ندرانغيتا" وهي منظمة إجرامية إيطالية تتركز في "كالابريا" أعادت بيع التذاكر مع أرباح كبيرة.

ونفى أنييلي أن يكون قد تعامل مع روكو دومينيلو، أحد مشجعي يوفنتوس المقربين من المافيا الكالابرية والذي حكم عليه بالحبس سبع سنوات في هذه القضية، غير أن الرئيس اعترف أنه التقى دومينيلو.

واتهمت المحكمة الرياضية يوفنتوس بالتنازل عن عدد كبير من التذاكر لمصلحة " الألتراس" في حين لا يسمح بمنح أكثر من أربع بطاقات دفعة واحدة.