شاهد: مانشستر يونايتد يفوز على مضيفه ساوثهامتون بهدف وحيد

عادل مانشستر يونايتد أفضل انطلاقة له في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما سجل روميلو لوكاكو ثامن هدف له هذا الموسم بجميع المسابقات.

وذلك ليمنح فريقه الفوز 1-صفر على ساوثامبتون (السبت).

وطرد المدرب جوزيه مورينيو للاعتراض.

وبهذه النتيجة أصبح يونايتد في المركز الثاني برصيد 16 نقطة من ست مباريات بفارق الأهداف خلف المتصدر مانشستر سيتي.

وكان مورينيو، الذي طُرد في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع مع زيادة ضغط ساوثامبتون، سعيدا بالعودة بالانتصار من استاد سانت ماريز بعد أداء متواضع من فريقه.

وقال مورينيو "ليس من الممكن دائما أن نقدم أداء رائعا لكننا كافحنا بقوة".

وبات لوكاكو المنضم هذا الموسم إلى يونايتد في صفقة كبيرة أول لاعب يهز مع ثلاثة فرق مختلفة شباك ساوثامبتون باستاد سانت ماريز في الدوري الممتاز بعدما سبق له التسجيل بقميصي إيفرتون ووست بروميتش البيون.

وأحرز لوكاكو هدف الانتصار في الدقيقة 20 من متابعة بعدما تصدى الحارس فريزر فورستر لضربة رأس من المهاجم البلجيكي عقب تمريرة آشلي يونج العرضية.