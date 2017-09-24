شاهد: مانشستر سيتي يسحق كريستال بالاس بخماسية

تألق مانشستر سيتي بعد بداية صعبة للمباراة ليسحق كريستال بالاس بخماسية (السبت) رافعا رصيده إلى 16 هدفا في مبارياته الثلاث الأخيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان بالاس الفريق الأفضل في أغلب فترات الشوط الأول واقترب روبن لوفتوس-تشيك مرتين من افتتاح التسجيل.

لكن هدف ليروي ساني الجيد في نهاية الشوط الأول منح سيتي الزخم قبل الاستراحة.

وفي الشوط الثاني كان كل شيء في صالح سيتي ولم ينتظر طويلا ليضيف هدفه الثاني حين مرر ساني إلى رحيم سترلينج ليضع الكرة في الشباك في الدقيقة 51.

وهز سترلينغ الشباك بعد ذلك من مدى قريب ليضيف هدفه الثاني والثالث لسيتي بعد ثماني دقائق أخرى.

وسجل سيرجيو أغويرو قبل 11 دقيقة على النهاية.

وأكملت تسديدة فابيان ديلف الصاروخية في الوقت المحتسب بدل الضائع الخماسية ليبقى سيتي على قمة الترتيب بفارق الأهداف عن غريمه مانشستر يونايتد.