البث الحي
رياضة

شاهد: صلاح يتألق ويقود ليفربول للفوز على ليستر سيتي بثلاثية

23/9/2017

تسبب سيمون مينيوليه في ركلة جزاء ثم أنقذها ليتشبث ليفربول بالفوز 3-2 على ليستر سيتي في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم باستاد كينج باور (السبت).

وهيمن ليفربول على الشوط الأول وافتتح التسجيل عن طريق محمد صلاح بضربة رأس عند الزاوية البعيدة عقب تمريرة عرضية من فيليب كوتينيو بعد أن أهدر اللاعب المصري فرصة خطيرة والمرمى مفتوح.

والهدف هو السادس لصلاح في جميع المسابقات هذا الموسم.

وبدا أن كوتينيو عاد لمستواه القديم وضاعف تقدم ليفربول بتسديدة من ركلة حرة من 25 مترا في مرمى الحارس كاسبر شمايكل في الدقيقة 23.

لكن شباك ليفربول اهتزت قبل نهاية الشوط الأول عن طريق شينجي أوكازاكي رغم احتجاج لاعبي ليفربول بداعي وجود مخالفة من المهاجم الياباني ضد مينيوليه.

وتوالت الأهداف في الجانبين كلما لعب ليفربول وبمجرد أن أعاد جوردان هندرسون الفارق إلى هدفين سجل جيمي فاردي الهدف الثاني بضربة رأس قبل أن يسقط بسبب تدخل من مينيوليه مع محاولة الحارس البلجيكي ابعاد الكرة عن منطقة الجزاء.

لكن فاردي نفذ ركلة الجزاء قريبا للغاية من مينيوليه الذي تصدى الآن لخمس ركلات جزاء من ثماني.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من رياضة

ثلاثية محرز تقود مانشستر سيتي لانتصار كبير على بيرنلي (فيديو)

(الجزيرة)

الأهلي يهزم الزمالك ويحرز "أبطال أفريقيا" للمرة التاسعة (فيديو)

(الجزيرة)

"حماقة جنائية".. محامي مارادونا يثير الجدل حول ظروف الوفاة ويطالب بتحقيق

أعلنت الأرجنتين الحداد العام 3 أيام على وفاة مارادونا (رويترز)

شاهد: الأهداف المرشحة لجائزة الفيفا لأحسن هدف في 2020 (فيديو)

هدف سواريز في مايوركا (رويترز)
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

أعمال عنف ومظاهرات في فرنسا ضد قانون أمني مثير للجدل (فيديو)

مظاهرات فرنسا (رويترز)