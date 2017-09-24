شاهد: صلاح يتألق ويقود ليفربول للفوز على ليستر سيتي بثلاثية

تسبب سيمون مينيوليه في ركلة جزاء ثم أنقذها ليتشبث ليفربول بالفوز 3-2 على ليستر سيتي في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم باستاد كينج باور (السبت).

وهيمن ليفربول على الشوط الأول وافتتح التسجيل عن طريق محمد صلاح بضربة رأس عند الزاوية البعيدة عقب تمريرة عرضية من فيليب كوتينيو بعد أن أهدر اللاعب المصري فرصة خطيرة والمرمى مفتوح.

والهدف هو السادس لصلاح في جميع المسابقات هذا الموسم.

وبدا أن كوتينيو عاد لمستواه القديم وضاعف تقدم ليفربول بتسديدة من ركلة حرة من 25 مترا في مرمى الحارس كاسبر شمايكل في الدقيقة 23.

لكن شباك ليفربول اهتزت قبل نهاية الشوط الأول عن طريق شينجي أوكازاكي رغم احتجاج لاعبي ليفربول بداعي وجود مخالفة من المهاجم الياباني ضد مينيوليه.

وتوالت الأهداف في الجانبين كلما لعب ليفربول وبمجرد أن أعاد جوردان هندرسون الفارق إلى هدفين سجل جيمي فاردي الهدف الثاني بضربة رأس قبل أن يسقط بسبب تدخل من مينيوليه مع محاولة الحارس البلجيكي ابعاد الكرة عن منطقة الجزاء.

لكن فاردي نفذ ركلة الجزاء قريبا للغاية من مينيوليه الذي تصدى الآن لخمس ركلات جزاء من ثماني.