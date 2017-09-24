شاهد: ريال مدريد حامل اللقب يفوز بهدفين على ديبورتيفو ألافيس

ساعد هدفان سجلهما داني سيبايوسفي الشوط الأول لصالح ريال مدريد حامل اللقب على العودة لطريق الانتصارات بفوز صعب 2-1 على مستضيفه الافيس.

وذلك في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم (السبت).

وعندما افتتح سيبايوس التسجيل بعد عشر دقائق بدا أن ريال عاد لمستواه الطبيعي بعد هزيمته المفاجئة 1-صفر أمام ريال بيتيس في منتصف الأسبوع الماضي.

لكن منافسه القادم من اقليم الباسك عاقبه على إهدار الفرص وأدرك له مانو جارسيا التعادل عكس سير اللعب بضربة رأس قوية قبل خمس دقائق على نهاية الشوط الأول.

لكن بعد ثلاث دقائق أخرى وضع سيبايوس الكرة في الشباك بعد أن أبعد فرناندو باتشيكو حارس الافيس الكرة في اتجاه لاعب ريال مباشرة.

وصمد فريق المدرب زين الدين زيدان ليحقق فوزه الثالث في الموسم ويتقدم للمركز الرابع برصيد 11 نقطة بفارق ثلاث نقاط خلف اتليتيكو مدريد، الذي هزم أشبيلية 2-صفر، وأربع نقاط وراء برشلونة.