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شاهد: تشيلسي يمطر شباك ستوك سيتي برباعية نظيفة

23/9/2017

أحرز ألفارو موراتا ثلاثية ليواصل تشيلسي صاحب المركز الثالث مطاردة ناديي مانشستر على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم برباعية على ستوك سيتي (السبت).

وبعد حصوله على أربع نقاط من مباراتيه على أرضه ضد أرسنال ومانشستر يونايتد لم يتوقع ستوك بدايته السيئة للمباراة عندما اهتزت شباكه بعد 83 ثانية فقط عن طريق موراتا الذي سجل هدفه الرابع في الموسم.

لكن بدون ثلاثة من مدافعيه الأساسيين وبينهم كيرت زوما واجه ستوك صعوبات في التصدي لهجمات تشيلسي المرتدة واهتزت شباكه مجددا بعد نصف ساعة عندما لعب دارين فليتشر الكرة بالخطأ إلى بيدرو الذي سدد باتقان في شباك الحارس جاك بوتلاند.

وبقي ستوك في المباراة حتى حسم موراتا النتيجة عمليا في الدقيقتين 77 و82 إذ وضع الكرة أولا من فوق بوتلاند ثم هز الشباك من مدى قريب ليرفع رصيده هذا الموسم إلى ستة أهداف.

وعانى تيبو كورتوا حارس تشيلسي من إصابة بعد سقوط عنيف لكنه واصل اللعب.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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