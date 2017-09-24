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شاهد: برشلونة يواصل تصدره بثلاثية في جيرونا

23/9/2017

استفاد برشلونة من هدفين سجلهما منافسه "جيرونا" بالخطأ في مرماه بجانب هدف آخر أحرزه لويس سواريز ليفوز بثلاثية على جاره الكتالوني.

وعزز برشلونة بذلك صدارته لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعلامة نجاح كاملة (السبت).

وتقدم برشلونة بعد 17 دقيقة بهدف سجله قائد "جيرونا" أداي بنيتز بالخطأ في مرماه بعد تسديدة من جوردي ألبا.

وأخطأ جوركا إرايزوز حارس جيرونا في التعامل مع تمريرة أليكس فيدال العرضية ليضع الكرة في مرماه بالخطأ بعد انطلاق الشوط الثاني ثم أكمل سواريز الثلاثية قبل 21 دقيقة على النهاية.

وقال إرنستو بالبيردي مدرب برشلونة "واجهنا ضغطا بسبب نتائج المباريات الأخرى بجانب الأجواء هنا. إنها مباراة قمة والأجواء رائعة وكنا بحاجة للعب بعقولنا وقلوبنا على حد سواء".

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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