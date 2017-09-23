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شاهد: الأهلي يقهر الترجي ويصعد لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

23/9/2017

تأهل النادي الأهلي المصري إلى الدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعدما حول تأخره بهدف أمام مضيفه الترجي التونسي إلى فوز 2 / 1 (السبت).

وذلك في إياب دور الثمانية من البطولة.

وتقدم طه ياسين الخنيسي للترجي في الدقيقة 40 من ركلة جزاء وتعادل للأهلي التونسي علي معلول في الدقيقة 49 قبل أن يسجل أجايي الهدف الثاني في الدقيقة 62 من عمر المباراة.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت بالإسكندرية انتهت بالتعادل 2/2 ليصعد الأهلي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 4 / 3.

وينتظر الأهلي المتأهل من المباراة التي تجمع بين النجم الساحلي وأهلي طرابلس الليبي غدا الأحد.

يذكر أن الأهلي هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد ثمانية ألقاب، فيما توج الترجي باللقب مرتين فقط في عامي 1994 و2011.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الألمانية
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